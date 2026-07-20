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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alasan Persib Bandung Berani Ikat Mariano Peralta Dua Tahun

Senin, 20 Juli 2026 – 15:54 WIB
Alasan Persib Bandung Berani Ikat Mariano Peralta Dua Tahun - JPNN.COM
Mariano Peralta resmi bergabung Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Mariano Peralta akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026/27.

Penyerang asal Argentina itu dikontrak hingga 2028 dan diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan Maung Bandung di kompetisi domestik maupun Asia.

Peralta datang ke Bandung dengan membawa modal yang cukup mentereng. Saat membela Borneo FC musim lalu, pemain berusia 28 tahun tersebut mencetak 20 gol dan menyumbang 14 asis.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Peralta bukan keputusan yang diambil secara instan. Tim pelatih sudah memantau penampilannya sejak musim lalu.

"Kami membutuhkan pemain yang mampu memberi ancaman dari lini depan, memiliki kecepatan, mobilitas, dan penyelesaian akhir yang baik."

"Dari hasil evaluasi, Mariano adalah sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan tim," ucapnya.

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Manajemen berharap kehadiran Peralta dapat membuat variasi serangan Persib makin berbahaya. Jadwal padat pada musim depan juga menjadi alasan klub memperkuat kedalaman skuad.

"Kami ingin memiliki tim yang siap bersaing di semua kompetisi. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, kami optimistis Mariano bisa memberikan kontribusi besar untuk Persib," tambahnya.

Mariano Peralta akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026/27.

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TAGS   Mariano Peralta  Persib  Persib Bandung  Bursa Transfer  Mariano Peralta Persib 
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