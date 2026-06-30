Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alasan Persib di Balik Perekrutan Bek Tangguh Asal Prancis Gabriel Mutombo

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:47 WIB
Alasan Persib di Balik Perekrutan Bek Tangguh Asal Prancis Gabriel Mutombo - JPNN.COM
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, saat mengumumkan pemain baru di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo, resmi berseragam Persib Bandung untuk satu musim ke depan.

Pengumuman perekrutan Mutombo diumumkan manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) dalam sebuah konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung.

Deputy CEO PT. PBB, Adhitia Putra Herawan mengatakan Mutombo datang untuk menggantikan Federico Barba, yang pergi pada akhir musim kemarin.

Baca Juga:

Kepergian Barba menjadi salah satu kerugian Persib, dan tim berupaya menambalnya dengan eks pemain Ratchaburi FC itu.

"Teman-teman tentu tahu bahwa kami baru saja berpisah dengan (Federico) Barba. Kami juga sama-sama memahami bahwa salah satu kunci sukses Persib musim lalu adalah lini pertahanan yang solid, karena itu pengganti Barba menjadi salah satu fokus utama kami," kata Adhitia di Bandung, Selasa (30/6).

Adhitia menuturkan dengan pengalaman dan kemampuan individu Mutombo, Persib menilai pemain berusia 30 tahun itu cocok sebagai kandidat pengganti Barba.

Baca Juga:

"Berdasarkan profil dan pengalamannya, kami menilai Gabriel Mutombo adalah kandidat yang tepat untuk menggantikan Barba, sekaligus memperkuat lini pertahanan Persib pada musim depan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Manajemen ungkap alasan merekrut bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo. Ada harapan bisa menggantikan sosok ini.

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Gabriel Mutombo  Gabriel Mutombo Persib  PT. Persib Bandung Bermartabat 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp