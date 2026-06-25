Alasan PSIS Datangkan Jack Brown, Mahesa Jenar Yakin Temukan Kepingan yang Hilang

Kamis, 25 Juni 2026 – 09:30 WIB

jpnn.com - PSIS Semarang kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi Championship 2026/2027.

Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi merekrut gelandang serang Jack Brown sebagai pemain anyar keenam yang diperkenalkan pada bursa transfer musim ini.

Manajemen PSIS mengungkap alasan di balik keputusan menggaet pemain berusia 24 tahun tersebut.

Asisten Manajer PSIS Moch. Reza Handhika mengatakan perekrutan Jack Brown merupakan hasil pembahasan bersama tim pelatih yang memang membutuhkan sosok kreatif di lini tengah.

Menurut Reza, Jack memiliki potensi besar sekaligus usia yang masih sangat ideal untuk terus berkembang.

Faktor itu menjadi pertimbangan utama PSIS dalam menjatuhkan pilihan kepada mantan pemain Persita Tangerang tersebut.

"Kami melihat Jack memiliki potensi yang baik dan masih berada pada usia yang produktif untuk terus berkembang," ujar Reza.

Tak hanya mengandalkan kemampuan individu, PSIS juga berharap kehadiran pemain diaspora berdarah Indonesia-Inggris itu mampu membawa semangat baru di ruang ganti sekaligus meningkatkan persaingan sehat di dalam tim.