Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Alasan PSSI Merahasiakan 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ternyata

Jumat, 21 November 2025 – 00:16 WIB
Alasan PSSI Merahasiakan 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ternyata - JPNN.COM
Dari kanan ke kiri - Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, Ketua Badan Tim Nasional Sumardji, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, dan pelatih timnas U-20 Indonesia Nova Arianto dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis (20/11/2025). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih merahasiakan lima nama kandidat pelatih Tim Nasional Indonesia.

Ketua Badan Tim Nasional Indonesia (BTN) Sumardji mengungkapkan alasan pihaknya tak membuka nama-nama yang menjadi kandidat mengisi kursi pelatih kepala baru Timnas Indonesia.

Sumardji mengatakan faktor pertama ialah karena pihaknya menghargai privasi kelima pelatih tersebut.

Baca Juga:

"Berkaitan dengan lima nama ini kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dahulu, kami menghormati, karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi," kata Sumardji dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis (20/11).

Faktor kedua, ujar Sumardji, dari "para pelatih ini” masih terikat kontrak dengan klub dan tim nasional yang mereka latih saat ini.

"Yang kedua, juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara, tidak mungkin kami akan membuka," ungkapnya.

Baca Juga:

Sumardji dalam kesempatan itu juga tidak menyebut kapan pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan. Dia hanya mengatakan bahwa bersama Direktur Teknik Alexander Zwiers, akan melakukan interview untuk mendalami visi misi kelima kandidat tersebut.

"Lalu berkaitan dengan kelima pelatih ini kami, Coach Alexander bersama-sama dengan Exco yang ditunjuk salah satunya mungkin saya diminta untuk melakukan interview ya dan akan kami lakukan ya mungkin dalam minggu-minggu depan," katanya.

Ini alasan PSSI masih merahasiakan lima nama kandidat pelatih Timnas Indonesia, ternyata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelatih Timnas Indonesia  PSSI  nama pelatih timnas  Timnas Indonesia 
BERITA PELATIH TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp