JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Alasan Purbaya Menunda Insentif Bagi Kendaraan Listrik

Rabu, 27 Mei 2026 – 14:00 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV).

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah menunda pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik (EV).

Purbaya menjelaskan penundaan itu hanya berlangsung selama satu bulan ke depan.

”Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (26/5).

Purbaya mengungkapkan hal itu karena masih diperlukannya perhitungan lebih lanjut.

”Ada perhitungan yang masih dilakukan,” katanya

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan kebijakan dengan memberikan masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik pada 2026 ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp 5 juta per sepeda motor. 

Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.

purbaya  kendaraan listrik  insentif  mobil listrik 
