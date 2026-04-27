JPNN.com - Ekonomi - Makro

Alasan Purbaya Optimistis Ekonomi Bergerak ke Arah 8%

Senin, 27 April 2026 – 19:49 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan ekonomi nasional ke arah pertumbuhan delapan persen sudah mulai terlihat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hal tersebut saat Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana serta Pembukaan Pekan Reksa Dana Tahun 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin. 

“Pertumbuhan 8 persen mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi, tetapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan,” kata Purbaya.

Dia memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat tercapai dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Pasalnya, dia melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen hanya dengan menghidupkan sektor swasta dan pemerintah tanpa melakukan reformasi industri yang signifikan.

Menurutnya, kondisi itu menjadi modal awal perekonomian yang bisa mengakselerasi pertumbuhan hingga 8 persen nantinya.

“Nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, Anda sudah melihat angka 8 persen sudah menyundul ke atas,” katanya menambahkan.

Untuk saat ini, Menkeu optimistis perekonomian nasional mampu tumbuh di atas 5,5 persen pada paruh pertama 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  pertumbuhan ekonomi  Perekonomian  purbaya 
