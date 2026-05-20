Alasan Purbaya Pangkas Anggaran MBG 2026

Rabu, 20 Mei 2026 – 08:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026.

Adapun pagu anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun kini dipangkas oleh Purbaya menjadi Rp 268 triliun. Artinya anggaran MBG dipotong Rp 67 triliun.

“MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (19/5).

Purbaya menjelaskan keputusan pemangkasan anggara MBG itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.

Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya juga memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Namun, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.

“Presiden sedang menghitung yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program MBG untuk memberi makan murid-murid sekolah," kata dia.