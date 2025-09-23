Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alasan Simpel Bojan Hodak Pilih Beckham jadi Kapten saat Persib Meladeni Arema

Selasa, 23 September 2025 – 08:51 WIB
Alasan Simpel Bojan Hodak Pilih Beckham jadi Kapten saat Persib Meladeni Arema - JPNN.COM
Beckham Putra memegang mik. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - MALANG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap alasan terpilihnya Beckham Putra sebagai kapten tim di pekan ke-6 BRI Super League, saat Maung Persib bertandang ke markas Arema FC.

Bojan menyatakan keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama di internal tim.

Dia menjelaskan, ketika kapten tim (Marc Klok) harus absen pada suatu pertandingan, maka penggantinya adalah pemain yang memiliki masa bergabung paling lama dengan Persib.

Baca Juga:

"Sebenarnya Teja Paku Alam paling lama, tetapi dia kiper, tentunya untuk berkomunikasi cukup sulit karena terlalu jauh. Urutan kedua ada Beckham jadi kami mempercayakan (jabatan kapten) kepada dia," ujar Bojan.

Beckham pun mengungkapkan kebahagiaannya karena mendapatkan kepercayaan menjadi kapten tim.

"Saya bangga bisa memimpin rekan-rekan, alhamdulillah bisa menang meski ada yang mendapatkan kartu merah," kata Beckham.

Baca Juga:

Dia optimistis kemenangan ini akan menjadi suntikan semangat bagi rekan-rekannya untuk tampil konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Setelah ini kami bermain ke Tangerang (pekan ke-7) dan Bangkok (bermain di ACL Two), semoga bisa menang," tutur gelandang timnas Indonesia ini. (antara/jpnn)

Kenapa Beckham yang jadi kapten Persib saat melawan Arema FC, kenapa bukan Teja?

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Persib  Persib Bandung  Super League 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp