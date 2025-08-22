Alasan Sri Mulyani Potong Anggaran Pendidikan untuk MBG

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendidikan akan dipotong untuk program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Mulyani menuturkan anggaran MBG hanya mengambil Rp 223,6 triliun dari alokasi pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

“MBG yang masuk dalam anggaran pendidikan adalah Rp 223,6 triliun,” kata Sri Mulyani dikutio Jumat (22/8).

Menurut Sri Mulyani, anggaran itu dialokasikan dengan mempertimbangkan target jumlah siswa dan santri yang akan menerima manfaat program ini. Sebab pada 2026 nanti penerima manfaat MBG mencapai 71,9 juta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara total, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp 335 triliun dengan total penerima mencapai 82,9 juta orang yang mencakup siswa, ibu hamil dan menyusui, hingga balita.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp 268 triliun.

Kemudian Rp 67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Untuk penyaluran melalui belanja BGN, rinciannya adalah menggunakan anggaran pendidikan Rp 223,6 triliun (67 persen), anggaran kesehatan Rp 24,7 triliun (7 persen), dan fungsi ekonomi Rp 19,7 triliun (6 persen).