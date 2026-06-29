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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Alasan SUV Tetap Nyaman untuk Mobilitas Harian

Senin, 29 Juni 2026 – 06:25 WIB
Alasan SUV Tetap Nyaman untuk Mobilitas Harian - JPNN.COM
Mitsubishi New Pajero Sport di Indonesia. Foto: mmksi

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang mengenal Mitsubishi Pajero Sport sebagai SUV tangguh untuk melibas medan berat atau menemani perjalanan jauh.

Namun, di balik karakter tersebut, mobil juga menawarkan kenyamanan yang membuatnya tetap cocok digunakan sebagai kendaraan harian.

Selama 15 tahun hadir di Indonesia, Pajero Sport menjadi pilihan banyak keluarga berkat perpaduan performa, kenyamanan, dan kepraktisan dalam satu paket.

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Salah satu keunggulannya terletak pada posisi duduk yang tinggi.

Pengemudi mendapat visibilitas lebih luas saat melintasi jalan perkotaan yang padat, sekaligus lebih percaya diri ketika harus melewati jalan bergelombang atau genangan air berkat ground clearance 218 mm.

Dari sisi performa, Pajero Sport mengandalkan mesin diesel yang dikenal bertenaga sekaligus efisien.

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Varian Dakar dibekali mesin 2.442 cc turbo diesel berkode 4N15 yang menghasilkan tenaga 178 hp dan torsi 430 Nm.

Pada varian Exceed dan GLX, menggunakan mesin 2.477 cc 4D56 dengan tenaga 134 hp dan torsi 324 Nm.

Banyak orang mengenal Mitsubishi Pajero Sport sebagai SUV tangguh untuk melibas medan berat atau menemani perjalanan jauh. Ternyata tidak itu saja

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TAGS   Mitsubishi Pajero Sport  SUV Mitsubishi  SUV harian  Mitsubishi 
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