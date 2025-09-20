Alat Cek Gula Darah Sinocare Raih Brand Choice Award 2025

Sabtu, 20 September 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sinocare Indonesia meraih penghargaan Brand Choice Award 2025 untuk kategori Health & Beauty melalui produk Alat Cek Gula Darah.

Ajang ini diselenggarakan oleh INFOBRAND.ID bersama TRAS N CO Indonesia di Hotel JL Luwansa, Jakarta, pada 15 September 2025.

Brand Choice Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada merek-merek terbaik yang berhasil meningkatkan popularitas serta penjualannya melalui marketplace di Indonesia.

Penilaian dilakukan pada April–Juni 2025 menggunakan metode digital research dengan tiga parameter utama: Digital Brand Awareness Aspect, Brand Choice Aspect, dan Social Media Aspect.

Di kategori Health & Beauty, riset dilakukan terhadap 200 kategori produk dengan total 2.386 merek.

Sinocare tampil menonjol berkat pencapaian lebih dari 200 ribu transaksi di dua marketplace teratas Indonesia, didukung 87 ribu ulasan positif konsumen dengan rating rata-rata 4,9.

Capaian tersebut tak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap produk unggulan Sinocare, seperti Sinocare GCU M101, alat cek 3-in-1 tanpa coding, dan CGM iCan i3, perangkat Continuous Glucose Monitoring yang akurat dan praktis bagi penyintas diabetes.

Brand Marketing Sinocare Indonesia, Margaretha Andrea mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Sinocare dalam menghadirkan solusi monitoring kesehatan yang akurat, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, khususnya penyintas diabetes.