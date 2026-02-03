Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Albacete vs Barcelona, Blaugrana Waspadai Kejutan di Piala Raja

Selasa, 03 Februari 2026 – 19:00 WIB
Juru Taktik Barcelona Hansi Flick (depan kiri). Foto: Cristina Quicler/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona akan menghadapi Albacete pada perempat final Piala Raja 2025/2026, Rabu (4/2) dini hari WIB.

Pelatih Barcelona Hans-Dieter "Hansi" Flick mengatakan, Blaugrana mewaspadai kejutan Piala Raja yang berpotensi terjadi saat mereka menghadapi tuan rumah Albacete.

Flick meminta anak-anak asuhnya fokus di sepanjang pertandingan.

"Namun itulah persisnya yang saya suka dari turnamen ini.Hasil mengejutkan sering terjadi," ujar Flick dikutip dari laman Barcelona.

Juru taktik asal Jerman tersebut ingin anak-anak asuhnya fokus sepanjang pertandingan yang akan digelar di Stadion Carlos Belmonte, Albacete itu.

Mereka mempersiapkan diri dengan baik demi mengantisipasi setiap kemungkinan.

Flick juga memastikan akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya.

Dia tidak ingin Albacete kembali mengukir hasil di luar perkiraan.

