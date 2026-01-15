Albacete vs Real Madrid: Los Blancos Tersingkir dari Piala Raja

jpnn.com - JAKARTA - Laga Albacete vs Real Madrid pada babak 16 besar Piala Raja di Stadion Carlos Belmonte, Albacete, Rabu waktu setempat, berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah. Los Blancos pun harus tersingkir dari Piala Raja setelah ditaklukkan klub kasta kedua tersebut.

Pada pertandingan ini Real Madrid mencetak gol melalui Franco Mastantuono dan Gonzalo Garcia, sedangkan Albacete mengemas kemenangan berkat Javi Villar serta Jefte Betancor (2), demikian catatan Copa del Rey.

Kemenangan ini membuat Albacete melaju ke babak perempat final Piala Raja yang digelar 3-5 Februari 2026. Proses pengundian akan dilangsungkan pada 19 Januari 2026.

Di sisi lain, kegagalan itu membuat Real Madrid hanya akan berkompetisi pada ajang Liga Spanyol dan Liga Champions di sisa musim ini.

Pada pertandingan ini, Real Madrid sebenarnya berupaya untuk mencari gol terlebih dahulu, namun upaya yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil.

Meski mendapatkan tekanan dari Madrid, Albacete dapat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Javi Villar. Skor berubah menjadi 1-0 pada menit 42.

Madrid dapat merespons ketika memasuki waktu tambahan babak pertama dan menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak Franco Mastantuono setelah menyambar bola rebound pada menit 45+3. Skor berubah menjadi 1-1.

Albacete kembali berhasil unggul setelah Jefte Betancor melepaskan tendangan seusai menyambut bola rebound. Skor berubah menjadi 2-1 pada menit 82 untuk keunggulan Albacete.