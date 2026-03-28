JPNN.com - Entertainment - Musik

Album Arirang Terjual 4,17 Juta Kopi, BTS Pecahkan Rekor

Sabtu, 28 Maret 2026 – 21:20 WIB
Album Arirang Terjual 4,17 Juta Kopi, BTS Pecahkan Rekor - JPNN.COM
Foto terbaru untuk comeback BTS yang diunggah melalui media sosial. X. ANTARA/X-@bts_bighit/am.

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, BTS kembali mencetak rekor baru lewat album terbaru mereka, Arirang, yang dirilis pada akhir pekan lalu.

Berdasarkan data pelacak penjualan musik Hanteo Chart, album tersebut terjual sekitar 4,17 juta kopi dalam minggu pertama perilisannya.

Laporan The Korea Times pada Jumat (27/3), menyebutkan capaian ini melampaui rekor sebelumnya yang diraih album Map of the Soul: 7 pada 2020 dengan penjualan 3,37 juta kopi.

Dalam industri K-pop, penjualan minggu pertama menjadi indikator penting untuk mengukur popularitas dan kekuatan basis penggemar suatu grup.

Album Arirang juga mencatatkan penjualan cepat, dengan satu juta kopi terjual hanya dalam 10 menit setelah dirilis.

Dalam 24 jam, penjualan mencapai 3,98 juta kopi, menjadi rekor penjualan hari pertama tertinggi tahun 2026 menurut agensi BigHit Music.

Di platform Apple Music, album ini menduduki posisi puncak tangga album di 115 negara.

Sementara itu, BTS juga menjadi artis dengan jumlah streaming terbanyak pada hari perilisannya.

Album Arirang BTS cetak rekor, tembus 4,17 juta kopi dalam penjualan minggu pertama.

