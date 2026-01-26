Close Banner Apps JPNN.com
Album Baru Padi Reborn Rasanya akan Seperti Rujak

Senin, 26 Januari 2026 – 08:08 WIB
Padi Reborn saat konferensi pers Konser Dua Delapan di kawasan Jakarta Barat pada Jumat (23/1). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Padi Reborn memberi bocoran soal album terbaru yang bertitel Album 28.

Album yang dijadwalkan rilis tahun ini tersebut berisi 8 lagu yang diibaratkan memiliki materi seperti rujak.

"Di album terbaru ini ada 8 lagu ya, rasanya seperti rujak ya, ada manis ada asam pahit juga," kata Rindra, pemain bas Padi Reborn saat konferensi pers di JNE Tomang, Jakarta Barat baru-baru ini.

Padi Reborn mengeklaim bahwa Album 28 tidak hanya berisi lagu-lagu pop maupun ballad.

Band beranggotakan Fadly, Piyu, Yoyo, Ari, dan Rindra itu juga menyiapkan materi yang energik untuk pendengar setia.

"Ada lagu ballad tetapi ada lagu-lagu bersemangat di materi lain, ya pokoknya jangan sampai ketinggalan lah karena ini menjawab perjalanan Padi Reborn ya," jelas Rindra Padi Reborn.

Padi Reborn bersiap untuk memuncaki selebrasi 28 tahun berkarya di industri musik Indonesia sekaligus melengkapi rangkaian peluncuran album Dua Delapan.

Padi Reborn akan mengadakan sebuah memorable concert dengan tajuk Konser Dua Delapan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

