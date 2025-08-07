Album Bernadya 'Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan' Tembus 1 Miliar Stream

jpnn.com, JAKARTA - Album 'Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan' milik Bernadya terus meraih pencapaian luar biasa.

Terbaru, album penuh perdana milik Bernadya itu berhasil mencatatkan 1 miliar stream di Spotify.

Kabar baik tersebut diungkapkan oleh JUNI Records, label yang menaungi Bernadya.

"Terima kasih sudah menemani dari Sialnya sampai Untungnya ada di angka 1 miliar stream. Terima kasih Spotify," ungkap JUNI Records di Instagram, Rabu (6/8).

Bernadya merilis album Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan pada 24 Juni 2024 lalu melalui JUNI Records.

Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan merupakan satu fase pendewasaan Bernadya setelah mini album ‘Terlintas’ yang dirilis pada 2023.

Dia menghadirkan 8 lagu dalam album penuh perdana itu yakni Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, Kata Mereka Ini Berlebihan, Lama-Lama, Kita Kubur Sampai Mati, Ambang Pintu, Berlari, Kini Mereka Tahu, dan Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan.

Sejak merilis album Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, Bernadya meraih kesuksesan yang luar biasa.