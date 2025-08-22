Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Album Kolaborasi Jason Ranti dan Dongker Akhirnya Diluncurkan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 07:17 WIB
Album Kolaborasi Jason Ranti dan Dongker Akhirnya Diluncurkan - JPNN.COM
Jason Ranti dan Dongker di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jason Ranti dan band punk asal Bandung, Dongker, sepakat menyatu melahirkan sebuah album berjudul I Don’t Know and I Dongker.

Album kolaborasi tersebut memuat soal seni rupa, kegelisahan, dan romantisme atas Bandung.

“Album ini tidak wajib didengar tetapi setidaknya keseharian kami terekam di sana.” ungkap Delpi Suhariyanto, personel Dongker.

Baca Juga:

Dalam album I Don’t Know and I Dongker, Jason Ranti dan Dongker memuat 9 trek dengan total durasi 31 menit 6 detik.

Enam lagu utama yang ditawarkan yakni Salah Display, Disarankan di Bandung, Aku Bosan, Kabur Dari Rumah, Tang Ting Tung (Tafsir Gitar Tunggal), dan Tang Ting Tung.

Selain itu, terdapat tiga bonus track yang melengkapi album, yaitu versi akustik dari Disarankan Di Bandung, Selamat
Tidur serta penutup berdurasi panjang berjudul Konservasi Konflik dan Hal-hal yang Lain (Reprise).

Baca Juga:

I Don’t Know and I Dongker merupakan sebuah album perwujudan salah satu mimpi besar bagi Delpi Suhariyanto, Arno Zarror, dan Dzikrie Arethusa.

Bagaimana tidak, semasa personel Dongker itu kuliah seni rupa di Institut Teknologi Bandung, Jason Ranti telah menjadi sosok penting seperti yang dikenal hari ini.

Musikus Jason Ranti dan band punk asal Bandung, Dongker, sepakat menyatu melahirkan sebuah album berjudul I Don’t Know and I Dongker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jason Ranti  Dongker  Jason Ranti dan Dongker  Band Dongker  Album Jason Ranti 
BERITA JASON RANTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp