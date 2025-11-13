Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Alcaraz dan Sinner Pimpin Klasemen Grup ATP Finals 2025

Kamis, 13 November 2025 – 07:05 WIB
Alcaraz dan Sinner Pimpin Klasemen Grup ATP Finals 2025 - JPNN.COM
Jannik Sinner. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TORINO – Dua petenis top dunia Carlos Alcaraz (peringkat 1) dan Jannik Sinner (2) masing-masing memimpin klasemen grup ATP Finals 2025.

ATP Finals 2025 digelar di Inalpi Arena, Torino, Italia.

ATP Finals adalah kejuaraan penutup musim ATP Tour. Ini merupakan ajang tenis penting dalam kalender tahunan putra setelah empat Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, dan US Open). ATP Finals hanya diikuti delapan pemain tunggal teratas dan delapan ganda putra teratas.

Baca Juga:

ATP Finals menggunakan format unik, berbeda dengan yang dipakai pada ajang ATP Tour lainnya. Delapan pemain dibagi menjadi dua grup; masing-masing mendapat jatah tiga pertandingan di grup.

Dua terbaik di masing-masing grup masuk semifinal.

Pada ATP Finals 2025 ini ada dua grup, yakni Jimmy Connors dan Bjorn Borg.

Baca Juga:

Alcaraz dan Sinner Pimpin Klasemen Grup ATP Finals 2025nittoatpfinals

Setelah menyelesaikan masing-masing dua pertandingan, Alcaraz memimpin grup Jimmy Connors sedangkan si petahana Sinner memuncaki pul Bjorn Borg.

ATP Finals 2025 menyelesaikan matchday 2. Lihat klasemen, siapa nih ke semifinal?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATP Finals 2025  ATP Finals  Alcaraz  Carlos Alcaraz  Sinner  Jannik Sinner  Elena Rybakina  Aryna Sabalenka 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp