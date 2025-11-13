Alcaraz dan Sinner Pimpin Klasemen Grup ATP Finals 2025

Kamis, 13 November 2025 – 07:05 WIB

jpnn.com - TORINO – Dua petenis top dunia Carlos Alcaraz (peringkat 1) dan Jannik Sinner (2) masing-masing memimpin klasemen grup ATP Finals 2025.

ATP Finals 2025 digelar di Inalpi Arena, Torino, Italia.

ATP Finals adalah kejuaraan penutup musim ATP Tour. Ini merupakan ajang tenis penting dalam kalender tahunan putra setelah empat Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, dan US Open). ATP Finals hanya diikuti delapan pemain tunggal teratas dan delapan ganda putra teratas.

ATP Finals menggunakan format unik, berbeda dengan yang dipakai pada ajang ATP Tour lainnya. Delapan pemain dibagi menjadi dua grup; masing-masing mendapat jatah tiga pertandingan di grup.

Dua terbaik di masing-masing grup masuk semifinal.

Pada ATP Finals 2025 ini ada dua grup, yakni Jimmy Connors dan Bjorn Borg.

nittoatpfinals

Setelah menyelesaikan masing-masing dua pertandingan, Alcaraz memimpin grup Jimmy Connors sedangkan si petahana Sinner memuncaki pul Bjorn Borg.