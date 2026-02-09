Systane Complete, Solusi Mata Kering Berbasis Lipid

jpnn.com, JAKARTA - PT Anugrah Argon Medica (AAM), entitas anak PT Medela Potentia Tbk (MDLA), bersama Alcon meluncurkan Systane® Complete Multi-Dose Preservative-Free, tetes mata inovatif dari Alcon yang dirancang sebagai solusi lengkap untuk seluruh spektrum mata kering, pertama di Indonesia, di The Ritz-Carlton Jakarta, pada Minggu (1/2).

Acara ini juga diikuti oleh sekitar 100 dokter spesialis mata, khususnya subspesialis kornea dan dry eye, dari berbagai rumah sakit dan klinik mata terkemuka di Indonesia.

Pada peluncuran ini juga dilaksanakan simposium Complete Lipid Layer Restoration dengan tiga pembahasan pemateri.

Peluncuran Systane® Complete Multi-Dose Preservative-Free menandai kolaborasi strategis antara Alcon, AAM, dan INOIIS PERDAMI, seiring belum tersedianya artificial tear berbasis mineral oil di Indonesia yang secara spesifik ditujukan untuk menangani evaporative dry eye akibat MGD.

“Systane® Complete Multi-Dose Preservative-Free sebagai produk dengan kemasan multidose tanpa pengawet. Kami berharap kehadiran produk ini dapat menjadi salah satu pilihan yang baik dalam membantu penanganan mata kering, khususnya pada pasien dengan evaporative dry eye dan MGD,” ujar Juliwaty, Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica.

MGD merupakan kondisi ketika fungsi kelenjar meibom terganggu sehingga lapisan lipid pada air mata tidak terbentuk secara optimal.

Akibatnya, penguapan air mata terjadi lebih cepat dan menimbulkan berbagai keluhan mata kering.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. dr. Ratna Sitompul menilai kehadiran terapi tetes mata yang mendukung penanganan MGD sebagai perkembangan penting dalam praktik klinis di Indonesia.