Alcor Prime dan Bedrock Asia Beri Tips Strategi Marketing untuk Raih Perhatian Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Alcor Prime, perusahaan end-to-end event ecosystem terkemuka di Indonesia, bersama Bedrock Asia, konsultan strategis dan brand builder ternama menghadirkan solusi inovatif pendekatan experiential marketing melalui Alcor Fest 2025. Salah satu targetnya ialah generasi Z.

Solusi inovatif ini dianggap penting mengingat perhatian konsumen menjadi mata uang paling berharga.

Kesuksesan sebuah brand diukur dari kemampuannya tidak sekadar menarik perhatian, tetapi menciptakan kesan yang melekat dalam benak konsumen.

Tujuan inovasi itu ialah mentransformasi perhatian Gen Z menjadi pengalaman yang memorable - karena di era Attention Economy, yang bertahan bukan brand yang paling sering muncul, tetapi yang paling berkesan.

Berdasarkan riset terbaru, Gen Z memiliki rentang perhatian 8 detik - lebih pendek dari ikan mas (9 detik) dan lebih singkat dari generasi millennial (12 detik).

Ditambah dengan banjirnya pilihan dan informasi, brand kesulitan mempertahankan keterlibatan audiens, terutama Gen Z.



"Gen Z tidak lagi sekadar mengonsumsi konten—mereka ingin berpartisipasi, merasakan, dan menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Inilah mengapa experiential marketing bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan," ungkap Jim, CEO Alcor Prime.



Menurutnya, Gen Z percaya pada pengalaman, partisipasi, dan rekomendasi dari komunitas. Brand perlu menciptakan engagement emosional yang mendalam untuk memenangkan hati dan perhatian mereka.



Oleh karena itu, kolaborasi tersebut menghadirkan pendekatan unik untuk menangkap perhatian gen Z melalui hadirnya Alcor Fest 2025 dengan tema Capturing Gen Z: Mastering The Attention Economy for Your Brand. Alcor Fest akan digelar pada 17 Juli 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Alcor Fest 2025 bukan sekadar konferensi, tetapi platform matchmaking antara brand yang ingin menjangkau Gen Z, penyelenggara Acara (IP Events) yang mencari partner strategis, dan komunitas & kreator konten yang menjadi kunci word-of-mouth marketing.

Melalui program masterclass, keynote, networking dan IP booth experience, acara ini akan memberikan insight tentang: