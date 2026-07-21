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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aldi Taher Akhirnya Ungkap Alasan Jual Rumahnya Rp6,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 – 13:43 WIB
Aldi Taher Akhirnya Ungkap Alasan Jual Rumahnya Rp6,5 Miliar - JPNN.COM
Aldi Taher di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (23/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya mengungkap alasan dirinya menjual rumah barunya.

Adapun rumah mewah yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut dijual dengan harga Rp 6,5 miliar.

"Karena BU (butuh uang)," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Selain butuh uang, mantan suami Dewi Perssik itu punya pertimbangan lain menjual rumah miliknya.

Aldi Taher mengaku sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Rumah itu awalnya diperuntukkan bagi ibunya agar bisa terapi dan mendukung proses penyembuhan.

Akan tetapi, dia kini memutuskan pindah rumah supaya memudahkan ibunya bertemu dengan ayahnya yang menetap di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.

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"Pindah rumah biar dekat ayah," jelas Aldi Taher.

Aldi Taher melepas rumah mewah miliknya dengan harga Rp 6,5 miliar.

Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya mengungkap alasan dirinya menjual rumah barunya.

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TAGS   Aldi Taher  rumah Aldi Taher  Aldi Taher jual rumah  Jual Rumah 
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