Aldi Taher Berharap Uus Buka Blokiran Akun Instagram Miliknya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher berharap komika Uus membuka blokiran Instagram miliknya.



Pasalnya belum lama ini, akun Instagram Aldi Taher diblokir oleh Uus.



"Aldi berharap Uus membuka block Instagram karena i love you so much," ujar Aldi saat dihubungi awak media, Minggu (16/5).



Dia bahkan membandingkan cara putra Presiden Joko Widodo merespons tingkah lakunya di media sosial dengan Uus.



"Anak Presiden saja calling Aldi minta dibuatkan lagu. Masa Uus memblokir Aldi sih," seru Aldi.



Aldi mengaku sangat ingin bertemu dengan komika tersebut dan menyelesaikan permasalahan mereka.



Akan tetapi hingga kini, keduanya belum juga bertemu.



"Mau dong (bertemu Uus). Kemarin rencananya mau bertemu (di salah satu progran televisi) cuma dia saja yang tiba-tiba minta absen pas acara," tutur Aldi.



Walaupun demikian, dia tak terlalu memusingkan soal problemnya dengan Uus.



"Tetapi saling mendoakan enggak apa-apa. Namanya juga romantisme kan, naik turun. Saling mendoakan, insyaallah selalu mendoakan," kata Aldi.



Beberapa waktu lalu, Uus pernah menyampaikan ketidakinginannya untuk bertemu dengan Aldi Taher, bahkan memblokir Instagram laki-laki 37 tahun itu.



Melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, Uus mengaku terganggu dengan sikap Aldi Taher yang kerap menandai akun Instagramnya tersebut.



Adapun permasalahan itu bermula saat Uus tampil di YouTube Got's Talent. Aldi menganggap video satire itu kasar dan maksiat. (mcr7/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!