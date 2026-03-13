JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aldi Taher Mengeluh Nomor Hpnya Diserbu Ribuan Pesan, Sampai Ngehang

Senin, 13 April 2026 – 03:13 WIB
Aldi Taher Mengeluh Nomor Hpnya Diserbu Ribuan Pesan, Sampai Ngehang - JPNN.COM
Aldi Taher. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aldi Taher mengungkapkan bahwa ponselnya eror akibat banyaknya pesan yang masuk ke nomor pribadinya.

Hal itu disampaikan oleh Aldi Taher melalui akunnya di Instagram.

"Bismillah please tolong teman-temanku sayang kalau pesan burger dateng langsung saja ke Cempaka Putih, jangan WhatsApp atau spam ke nomor 081212, itu izin khusus buat callingan nyanyi atau iklan dan KOL," ujar Aldi Taher melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (12/4).

Akibat banyaknya pesan dan spam ke nomor tersebut, dia mengaku ponselnya sampai eror.

Dia, bahkan meminta kepada pihak klien untuk mengirimkan pesan melalui direct message (DM) ke istrinya di Instagram.

"Untuk teman-teman klien iklan dan EO izin DM ke IG istri ya @salsabillih06 soalnya handphone eror, alhamdulillah banyak yang WhatsApp sampai 10 ribu WhatsApp masuk," sambungnya.

Dalam unggahannya itu, dia turut menyampaikan keluhannya lewat video.

Dia mengatakan, nomor teleponnya yang sempat dia bagikan ketika hadir sebagai bintang tamu di acara live streaming 'Marapthon' milik Reza Arap beberapa waktu lalu, diserbu oleh warganet.

Selebritas Aldi Taher mengungkapkan bahwa ponselnya eror akibat banyaknya pesan yang masuk ke nomor pribadinya.

TAGS   Aldi Taher  istri Aldi Taher  burger  WhatsApp 
