Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Aldi Taher Siapkan Kejutan di JakCloth Lebaran Fair 2026

Kamis, 19 Februari 2026 – 13:13 WIB
Aldi Taher Siapkan Kejutan di JakCloth Lebaran Fair 2026 - JPNN.COM
Aldi Taher di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akan menjadi salah satu bintang tamu JakCloth Lebaran Fair 2026.

Dia mengaku sudah menyiapkan kejutan untuk memeriahkan festival yang menghadirkan ratusan brand clothing tersebut.

"Ya, saya sudah menyiapkan lagu bertema religi juga," kata Aldi Taher saat di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).

Baca Juga:

Selain membawakan lagu religi, mantan suami Dewi Perssik itu juga bakal menyanyikan sejumlah lagu andalan.

Aldi Taher memastikan bakal melantunkan lagu-lagu dari band idolanya, Oasis.

"Terima kasih Om Liam dan Noel Gallagher yang sudah menciptakan lagu yang bisa saya bawakan di JakCloth," ujar pelantun Lesti Sayang Rizky Billar itu.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Aldi Taher memuji eksistensi JakCloth Lebaran Fair 2026.

Dia menilai JakCloth sebagai wadah yang sangat luar biasa bagi brand clothing hingga band lokal.

Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akan menjadi salah satu bintang tamu JakCloth Lebaran Fair 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aldi Taher  Jakcloth Lebaran  JakCloth  JakCloth Lebaran Fair 2026 
BERITA ALDI TAHER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp