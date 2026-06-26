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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini Ibunda

Jumat, 26 Juni 2026 – 14:31 WIB
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini Ibunda - JPNN.COM
Aldi Taher. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher membagikan kabar terkini mengenai kondisi kesehatan sang ibunda.

Ibunda Aldi yang sempat berjuang melawan penyakit stroke, kini menunjukkan perkembangan kesehatan yang sangat signifikan.

"Alhamdulillah progresnya bagus. Yang tadinya Ibu waktu itu selang lewat hidung masuk, makan lewat selang. Alhamdulillah selangnya sudah dicopot, sudah bisa makan, Ibu juga sudah bisa interaksi juga," ujar Aldi Taher di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

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Pria 42 tahun itu menyebut, kesadaran sang ibunda sempat menurun, bahkan harus dibantu selang untuk makan.

Kekinian, kondisi ibunya sudah mulai membaik dan mulai bisa diajak keluar rumah.

Aldi Taher lantas mengungkapkan rasa syukur atas kondisi kesehatan ibunya yang kian membaik.

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"Ibu diuji stroke lima kali. Terakhir stroke kelimanya itu, makannya itu lewat hidung. Kesadarannya menurun. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pegang sendiri minuman dan nelan lewat mulut," tuturnya.

Ibunda bahkan sudah bisa menemani dirinya dalam pembukaan usaha barunya.

Aktor sekaligus penyanyi Aldi Taher membagikan kabar terkini mengenai kondisi kesehatan sang ibunda.

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TAGS   Aldi Taher  ibunda Aldi Taher  stroke 
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