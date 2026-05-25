JPNN.com - Teknologi - Sains

ALE AI Forum 2026 Soroti Peran Artificial Intelligence dalam Transformasi Infrastruktur Digital

Senin, 25 Mei 2026 – 05:23 WIB
Foto: source for jpnn

jpnn.com - JAKARTA - ALE International atau Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) menggelar ALE AI Forum 2026 bertajuk Enabling Indonesia’s Intelligent Digital Infrastructure di Jakarta.

Forum tersebut membahas peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam mempercepat transformasi digital dan pembangunan infrastruktur cerdas di Indonesia.

Kegiatan itu mempertemukan para pemimpin teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelaku industri, pengambil keputusan bisnis, hingga mitra teknologi.

Mereka membahas perkembangan AI, jaringan cerdas, serta teknologi data center modern yang dinilai mampu mengubah operasional bisnis dan infrastruktur digital nasional.

Dalam forum itu, peserta juga mengikuti sesi presentasi mengenai tren AI di Indonesia, diskusi implementasi AI di berbagai industri, hingga pameran inovasi teknologi dari Alcatel-Lucent dan para mitranya.

Country Leader Alcatel-Lucent Indonesia Novse Hardiman mengatakan AI kini bukan lagi sekadar konsep masa depan, melainkan sudah menjadi kebutuhan bisnis.

“Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bukan lagi sekadar visi untuk masa depan. AI kini menjadi kebutuhan bisnis bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif, lincah, dan tangguh,” kata Novse dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (24/5).

Menurut dia, ALE AI Forum digelar untuk membantu organisasi di Indonesia memahami penerapan AI secara strategis melalui pembangunan infrastruktur digital yang aman, cerdas, dan terukur.

