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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Aleix Espargaro Bongkar Prediksi Juara MotoGP 2026, Marc Marquez Tak Sendirian!

Senin, 03 Agustus 2026 – 04:56 WIB
Aleix Espargaro Bongkar Prediksi Juara MotoGP 2026, Marc Marquez Tak Sendirian! - JPNN.COM
Pembalap Ducati Marc Marquez. Foto: MotoGP.

jpnn.com - Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 dinilai masih jauh dari kata selesai.

Mantan pembalap Aprilia Aleix Espargaro bahkan meyakini perebutan mahkota musim ini tidak hanya melibatkan Jorge Martin dan Marc Marquez.

Sosok yang kini bertugas sebagai test rider Honda itu menilai Marquez tetap menjadi penantang paling berbahaya bagi Martin. Meski sempat menghadapi berbagai kendala sepanjang musim, peluang The Baby Alien disebut masih terbuka lebar.

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Marc Marquez Masih Berbahaya

Espargaro menegaskan posisi Marquez di papan klasemen menjadi alasan utama dirinya masih menjagokan juara dunia delapan kali tersebut sebagai rival terkuat Martin.

"Dengan kondisi yang dialaminya musim ini, Marc tetap mampu berada sangat dekat dengan puncak klasemen. Menurut saya, dia masih menjadi lawan utama Jorge dalam perebutan gelar juara dunia," jelasnya.

Namun, pria asal Spanyol itu menilai persaingan tidak akan hanya menjadi duel dua pembalap.

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Ai Ogura Masuk Perhitungan

Espargaro justru memasukkan nama Ai Ogura sebagai sosok yang berpotensi mengubah peta persaingan.

"Kalau harus memilih satu nama lain, saya akan menunjuk Ogura. Saya percaya dia memiliki kemampuan untuk ikut bertarung memperebutkan gelar bersama mereka," katanya.

Aleix Espargaro membongkar prediksi juara MotoGP 2026. Marc Marquez masih dijagokan, tetapi ada satu pebalap yang disebut bisa mengacaukan persaingan

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TAGS   MotoGP  MotoGP 2026  Marc Marquez  Jorge Martin  Ai Ogura 
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