JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Alex Marquez dan Fermin Fokus ke MotoGP Barcelona, Federal Oil Siap Dukung Penuh

Senin, 25 Agustus 2025 – 18:48 WIB
Pembalap Gresini Racing di MotoGP 2025. Foto: gresiniracing

jpnn.com, JAKARTA - Market Development General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat yakin Alex Marquez dan Fermin Aldeguer punya potensi besar di MotoGP 2025.

Federal Oil yang merupakan lini merek PT. EMLI merupakan satu di antara sponsor tim BK8 Gresini Racing.

Oleh karena itu, Federal Oil lanjut Rommy, optimistis kedua pembalap akan bangkit dan tampil lebih kompetitif di seri berikutnya untuk kembali meraih podium.

Bagi Rommy, tim mekanik dan pembalap sudah berusaha untuk menyuguhkan penampilan terbaik untuk menyelesaikan balapan utama seri Hungaria.

Keduanya berhasil finis serta meraih poin tambahan di sesi Sprint Race dan Main Race yang digelar Sabtu dan Minggu, 23-24 Agustus 2025.

"Dukungan Federal Oil kepada Alex dan Fermin bukan hanya soal performa di lintasan, tapi juga semangat untuk terus maju dan memberikan yang terbaik."

"Kami percaya mereka punya potensi besar serta optimis keduanya akan bangkit dan tampil lebih kompetitif di seri berikutnya untuk kembali meraih podium," kata Rommy dalam keterangannya, Senin (25/8).

Alex Marquez dalam kesempatan lain mengatakan dirinya akan fokus ke Barcelona.

