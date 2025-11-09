Alex Marquez Menumbangkan Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal

Minggu, 09 November 2025 – 11:18 WIB

jpnn.com, PORTUGAL - Di bawah langit Portugal yang cerah, Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) menunjukkan bahwa semangat juara bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga keteguhan hati.

Start dari posisi kelima tak membuatnya gentar. Justru dari situlah kisah perjuangan dimulai.

Ducati Desmosedici GP24 miliknya melesat stabil, menyalip satu per satu lawan dengan manuver presisi.

Sempat tertahan di barisan tengah, Alex Marquez menyalakan mode perlawanan penuh di lima lap terakhir.

Duel panas dengan Pedro Acosta menjadi tontonan yang memacu adrenalin — dua pembalap muda bertarung seperti tak mengenal kata menyerah.

Di garis finis, nama Alex Marquez kembali menggema. “Saya benar-benar menginginkan kemenangan Sprint ini,” ujarnya.

Tak berlebihan — kemenangan itu bukan hanya soal poin, tetapi juga momentum. Dia ingin menjaga api semangat itu untuk balapan utama pada Minggu.

Sementara itu, di garasi sebelah, Fermin Aldeguer tak kalah memukau di MotoGP Portugal 2025.