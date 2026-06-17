Alex Marquez Siap Balapan Lagi di MotoGP Ceko 2026

Rabu, 17 Juni 2026 – 18:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Alex Marquez siap untuk kembali ke lintasan sirkuit setelah sempat mengalami cedera.

Pembalap Gresini Racing itu bersiap menghadapi MotoGP Ceko di Sirkuit Brno akhir pekan nanti.

Gresini Racing mengonfirmasi bahwa Alex Marquez sudah siap untuk terbang ke Brno.

Alex akan menjalani pengecekan medis sebelum turun di sirkuit.

"BK8 Gresini Racing MotoGP telah mengonfirmasi bahwa Alex Marquez akan pergi ke Brno minggu ini, dengan niat untuk ikut serta dalam Monster Energy Grand Prix Ceko,” tulis Gresini Racing dikutip dari MotoGP, Rabu (17/6).

“Dia akan menjalani pemeriksaan medis resminya pada hari Kamis di sirkuit yang akan menentukan kebugarannya untuk ikut serta dalam akhir pekan balapan," lanjut Gresini.

Sebelumnya, Alex mengalami kecelakaan kala tampil di MotoGP Catalunya.

Kecelakaan itu menyebabkannya harus absen dalam dua seri balapan, yakni Italia dan Hungaria, karena proses penyembuhan.