Alex Marquez Tumbang di Practice MotoGP Spanyol, Red Flag!

jpnn.com - JEREZ – Practice MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez, Jumat (25/4) malam WIB terpaksa dihentikan untuk sementara.

Bendera merah dikibarkan saat sesi yang menentukan klasifikasi kualifikasi itu baru berusia sekitar sembilan menit (dari 60 menit).

Itu lantaran terjadi kecelakaan di Turn 5.

Alex Marquez, pembalap paling kencang di FP1 tumbang saat membuntuti kakaknya, Marc Marquez.

Alex tampak sempat kesulitan untuk berdiri, tetapi setelah mendapat perhatian awal dari tim medis, pemilik motor nomor 73 itu bisa berdiri dan menaiki motor tumpangan ke garasinya.

Panpel MotoGP Spanyol memutuskan Red Flag lantaran air fence yang dihantam oleh motor Alex butuh perbaikan. “Incident at Turn 5. Air-fence needs to be red-deployed,” bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Saat red flag, Marc Marquez sedang berada di urutan pertama, diikuti Alex Marquez, dan Fabio Quartararo.

Practice MotoGP Spanyol kini sudah kembali berlangsung.