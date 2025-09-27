Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Alex Marquez Ungkap Penyebab Bencana di Practice MotoGP Jepang

Sabtu, 27 September 2025 – 07:56 WIB
Alex Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI - Kegagalan Alex Marquez finis di Top 10 Practice MotoGP Jepang di Motegi, Jumat (26/9) siang WIB menyisakan banyak pertanyaan hingga spekulasi.

Apa penyebab Alex jatuh? Apakah ini rekayasa agar kakaknya, Marc Marquez, bisa memastikan gelar Juara Dunia 2025 di Jepang.

Alex saat ini berada di urutan kedua klasemen, menjadi satu-satunya pembalap yang masih mungkin menjegal Marc Marquez menjadi juara dunia.

Marc harus menunda menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 di Jepang, jika gagal membuat perbedaan atau jarak dengan Alex menjadi 185 poin di akhir rangkaian acara MotoGP Jepang.

Namun, Alex bak membuka pintu dengan lebar agar kakaknya segera menjuarai musim ini.

Dengan kegagalannya masuk Top 10 practice, Alex gagal mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2)

Alex harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Hanya dua terbaik di Q1 yang berhak naik ke Q2. Kontestan Q2 otomatis sudah mengamankan start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix.

Andai Alex gagal naik ke Q2, maka bakal sangat sulit untuk bersaing di rombongan depan saat sprint dan grand prix.

Pagi ini ada FP2, kualifikasi 1, dan kualifikasi utama MotoGP Jepang. Siang ada sprint.

TAGS   MotoGP Jepang  Alex Marquez  MotoGP  Marc Marquez 
