Alex Martins Terus Terang, Persebaya Ternyata Masih Punya PR Besar, Apa Itu?

jpnn.com - Alex Martins tidak menampik bahwa Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah besar menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

Penyerang anyar asal Brasil itu menilai kekompakan antarpemain menjadi aspek yang harus segera dibangun dalam waktu dekat.

Situasi tersebut tidak lepas dari perubahan besar yang terjadi di tubuh Persebaya pada bursa transfer kali ini. Sebanyak 11 wajah baru bergabung sehingga proses adaptasi menjadi tantangan yang tak bisa dihindari.

Menurut Alex, seluruh pemain membutuhkan waktu agar bisa memahami karakter satu sama lain, baik saat latihan maupun ketika nanti bertanding di lapangan.

"Skuad kami diisi banyak pemain baru. Karena itu, yang terpenting sekarang ialah terus berlatih bersama agar kami makin mengenal karakter masing-masing," ujarnya.

Striker berusia 33 tahun itu baru beberapa kali mengikuti sesi latihan sejak resmi menjadi bagian dari Persebaya. Meski demikian, dia melihat perkembangan positif mulai terlihat dari hari ke hari.

Mantan pemain Dewa United itu yakin hubungan antarpemain akan makin kuat jika seluruh anggota tim terus menjalani program latihan secara konsisten selama masa pramusim.

"Saya percaya semakin sering kami berlatih bersama, chemistry itu akan tumbuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu," katanya.