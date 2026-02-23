Alex Noerdin Kritis, Sidang Korupsi Pasar Cinde Palembang Ditunda

jpnn.com, PALEMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang resmi ditunda.

Hal itu lantaran kondisi kesehatan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang dikabarkan menurun drastis hingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jakarta.

Sejatinya, persidangan yang digelar pada Senin (23/2/2026) beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang setelah menerima surat keterangan medis yang menyatakan terdakwa dalam kondisi kritis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sidang ditunda selama dua pekan ke depan. Kelanjutan proses hukum akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kesehatan Alex Noerdin.

Seusai persidangan, penasihat hukum Alex Noerdin, Titis Rachmawati menyampaikan bahwa kondisi kliennya cukup serius dan memiliki riwayat penyakit yang telah beberapa kali mengharuskannya menjalani perawatan di rumah sakit.

“Sebagai kuasa hukum, kami sampaikan di persidangan bahwa kondisi Pak Alex memang cukup kritis. Sebelumnya beliau beberapa kali dirawat di rumah sakit. Ada penyempitan saluran empedu serta infeksi saluran,” ungkap Titis.

Oleh sebab itu, kuasa hukum mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk mendoakan kesembuhan Alex Noerdin.