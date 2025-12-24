Alexander Isak Cedera Parah & Absen 2 Bulan, Pukulan Besar Bagi Liverpool

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool memastikan strikernya, Alexander Isak, absen dalam waktu cukup lama.

Isak diperkirakan menepi setidaknya dua bulan, setelah mengalami cedera parah pada pergelangan kaki dan menjalani operasi.

Kabar ini dikonfirmasi Pelatih Liverpool Arne Slot saat konferensi pers menjelang pertandingan Boxing Day Liga Inggris melawan Wolverhampton pada Sabtu (27/12).

“Cederanya akan berlangsung lama, setidaknya dua bulan. Itu sangat mengecewakan bagi dirinya dan, sebagai akibatnya, juga bagi kami,” ujar Slot dikutip dari laman resmi Liverpool pada Selasa (23/12).

Isak mengalami cedera saat mencetak gol pembuka dalam kemenangan Liverpool 2-1 atas Tottenham Hotspur pada pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris 2025/26 pada Minggu (21/11) lalu.

Insiden terjadi ketika kaki Isak terjepit di antara kaki bek Tottenham, Micky van de Ven yang melakukan tekel untuk memblok tembakannya.

Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Liverpool yang tengah berupaya menyelamatkan asa untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim lalu.

Slot menilai tekel yang dilakukan Van de Ven sangat berbahaya. Pelatih asal Belanda itu menyebut tindakan tersebut sebagai tekel ceroboh yang berisiko tinggi mencederai pemain lawan.