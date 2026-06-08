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JPNN.com - Olahraga - Tenis

Alexander Zverev Jawara Roland Garros 2026, Akhirnya

Senin, 08 Juni 2026 – 08:23 WIB
Alexander Zverev Jawara Roland Garros 2026, Akhirnya - JPNN.COM
Alexander Zverev menjuarai Roland Garros 2026. Foto: Julien de Rosa/AFP

jpnn.com - PARIS - Alexander Zverev akhirnya memenangi gelar Grand Slam, yakni Roland Garros 2026.

Grand Slam merupakan empat turnamen tahunan dengan poin tertinggi, yaitu Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, dan US Open.

Zverev si pria Jerman itu sepanjang kariernya sudah meraih banyak gelar, termasuk juara dua kali ATP Finals, tujuh kali juara ATP Masters 1000, dan peraih medali emas Olimpiade, tetapi belum bisa meraih Grand Slam.

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Itu berakhir pada Minggu (7/6) malam WIB.

"Saya tidak percaya bahwa saya menang. Lalu saya melihat tribune penonton, dan mereka semua merayakan kemenangan," kata Zverev setelah meraih kemenangan, dikutip dari ATP, Senin.

"Saat itulah saya menyadari bahwa saya telah menang. Terutama melihat ayah saya mengangkat kedua tangannya, saat itulah saya menyadari, 'Oke, saya menang'."

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Zverev hampir meraih gelar Grand Slam pada 2020 di US Open, di mana ia unggul dua set dan satu break atas Dominic Thiem sebelum kalah dalam lima set.

Dua kekalahan final Grand Slam lainnya menyusul, membuat petenis Jerman itu masih mencari momen besar yang selama ini luput darinya.

Zverev mengalahkan Cobolli dengan skor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 di final Roland Garros 2026.

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TAGS   Roland Garros 2026  Alexander Zverev  Grand Slam  tenis 
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