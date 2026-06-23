Alexis Mac Allister: Yang Dilakukan Messi di Lapangan Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Tim Nasional Argentina Alexis Mac Allister memberikan pujian kepada Lionel Messi saat La Albiceleste mengalahkan Austria 2-0 pada pertandingan Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin (22/6) waktu setempat. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Messi di dalam lapangan adalah hal yang luar biasa.

"Hal-hal yang dia lakukan sungguh luar biasa. Cara dia bereaksi di saat-saat terakhir terhadap apa pun yang terjadi, jadi, ya, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Senang dia bisa berada di sana menikmati permainan dan mencetak gol," ungkap Mac Allister.

Pemain Liverpool itu senang dapat melihat La Pulga menunjukkan magisnya di lapangan serta membantu tim mengemas kemenangan.

Sementara itu, Pelatih Argentina Lionel Scaloni menyanjung mentalitas Lionel Messi ketika timnya membungkam Austria.

Scaloni mengakui bahwa kegagalan Lionel Messi mengeksekusi tendangan penalti di awal babak pertama sempat memengaruhi Argentina.

Meski begitu, dia senang Messi dapat bangkit dan menunjukkan semangat yang sangat berpengaruh kepada rekan-rekannya di lapangan.

"Wajar kalau gagal mencetak gol dari titik penalti itu mengecewakan, tetapi tahu bahwa saat Leo mulai bersemangat… ketika dia bersemangat, semua orang juga ikut bersemangat. Dan saya pikir itu juga merupakan kekuatan tim," kata Scaloni diikutip dari laman resmi FIFA, Selasa (23/6). “Hari ini, ketika tim kesulitan menguasai bola, dia tetap bekerja keras dan berhasil mencetak gol. Anda bisa melihat komitmennya," tambah Scaloni.

Pada pertandingan ini, Argentina menang 2-0 atas Austria berkat gol Lionel Messi. Kemenangan ini membuat Argentina menempati peringkat pertama Grup I Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua laga, sekaligus memastikan diri melaju ke babak 32 besar. (antara/jpnn)