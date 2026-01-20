Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alfeandra Dewangga Buka Suara soal Rumor Pemain Baru Persib Bandung

Selasa, 20 Januari 2026 – 19:34 WIB
Full back Persib Bandung Alfeandra Dewangga. Foto: Persib.

jpnn.com - Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga menatap putaran kedua BRI Super League dengan keyakinan tinggi.

Pemain berusia 24 tahun itu membawa ambisi besar, yakni mengantar Maung Bandung mencetak sejarah sebagai juara liga tiga kali berturut-turut.

Optimisme tersebut menguat setelah Persib menutup putaran pertama dengan hasil manis.

Kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 11 Januari lalu, memastikan Persib finis sebagai juara paruh musim dengan koleksi 38 poin, unggul tipis atas Borneo FC.

Bagi Dewangga, posisi di puncak klasemen bukan sekadar pencapaian sementara, melainkan pijakan penting untuk mewujudkan target jangka panjang tim.

"Pasti sesuai ekspektasi (juara paruh musim) karena kami ingin target juara lagi dan mencetak sejarah tiga kali juara berturut-turut di Indonesia," tegas Dewangga.

Perjalanan Dewangga bersama Persib musim ini tidak langsung mulus.

Didatangkan dari PSIS Semarang, Dewangga sempat harus bersabar menunggu kesempatan bermain.

Di tengah ambisi juara Persib Bandung, Alfeandra Dewangga menanggapi isu kedatangan pemain baru

