Alfeandra Dewangga Ceritakan Ujian Berat Persib Bandung saat Menjamu Bhayangkara FC

Senin, 22 Desember 2025 – 05:42 WIB

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League menjadi momen yang disyukuri Alfeandra Dewangga.

Pertandingan Persib vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), berakhir dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Persib dalam laga ini dicetak oleh Ramon 'Tanque' De Andrade Souza.

Pertahanan Solid Bhayangkara Jadi Tantangan

Meski menang meyakinkan, full back Persib Alfeandra Dewangga menilai pertandingan melawan Bhayangkara FC berjalan penuh tantangan.

Menurutnya, tim yang kini bermarkas di Lampung itu mampu memberikan perlawanan sengit lewat organisasi pertahanan solid.

"Kami tahu Bhayangkara FC memiliki pertahanan yang sangat solid."

"Namun, akhirnya kami bisa mencetak dua gol di pertandingan ini," ucap mantan pemain PSIS Semarang itu.

Dewangga Siap Jaga Konsistensi

Lebih lanjut, Dewangga merasa puas karena ikut berkontribusi mempersembahkan tiga poin di pertandingan ini.