Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alfeandra Dewangga Resmi Tinggalkan Persib, Ada Kisah di Baliknya

Rabu, 24 Juni 2026 – 12:58 WIB
Alfeandra Dewangga Resmi Tinggalkan Persib, Ada Kisah di Baliknya - JPNN.COM
Alfeandra Dewangga. Foto: Persib

jpnn.com - Perjalanan Alfeandra Dewangga bersama Persib Bandung resmi berakhir pada musim 2026/27.

Bek berusia 24 tahun itu dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Pangeran Biru karena ingin mencari tantangan baru.

Selama berseragam Persib, Dewangga sempat melalui musim yang tidak mudah.

Baca Juga:

Kesempatan bermain yang diberikan oleh Pelatih Persib Bojan Hodak terbilang terbatas.

Situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Dewangga dalam menentukan langkah karier selanjutnya.

Meski begitu, eks penggawa PSIS Semarang tersebut tetap menyampaikan apresiasi atas pengalaman yang dia dapatkan selama membela Persib.

Baca Juga:

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di Persib, mulai dari pelatih, staf, manajemen, hingga Bobotoh yang selalu memberikan dukungan sejak awal saya datang."

"Ini pengalaman yang sangat berarti bagi saya," ucapnya.

Perjalanan Alfeandra Dewangga bersama Persib Bandung resmi berakhir pada musim 2026/27.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Alfeandra Dewangga  Persib Bandung  Arema FC  Alfeandra Dewangga Arema 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp