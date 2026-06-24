Alfeandra Dewangga Resmi Tinggalkan Persib, Ada Kisah di Baliknya

Rabu, 24 Juni 2026 – 12:58 WIB

jpnn.com - Perjalanan Alfeandra Dewangga bersama Persib Bandung resmi berakhir pada musim 2026/27.

Bek berusia 24 tahun itu dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Pangeran Biru karena ingin mencari tantangan baru.

Selama berseragam Persib, Dewangga sempat melalui musim yang tidak mudah.

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Kesempatan bermain yang diberikan oleh Pelatih Persib Bojan Hodak terbilang terbatas.

Situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Dewangga dalam menentukan langkah karier selanjutnya.

Meski begitu, eks penggawa PSIS Semarang tersebut tetap menyampaikan apresiasi atas pengalaman yang dia dapatkan selama membela Persib.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di Persib, mulai dari pelatih, staf, manajemen, hingga Bobotoh yang selalu memberikan dukungan sejak awal saya datang."

"Ini pengalaman yang sangat berarti bagi saya," ucapnya.