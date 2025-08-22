Alfiera Alvionita Bikin Heboh Seusai Terima Hadiah 1 Truk Sepatu

jpnn.com, JAKARTA - Media sosial sempat dihebohkan dengan unggahan selebgram Alfiera Alvionita, yang menerima hadiah unik dari sebuah brand lokal. Raingel Footwear, produsen sepatu asal Indonesia, menghadiahkan satu truk sepatu kepada Alfiera sebagai bentuk apresiasi.

Jon, Co-Founder Raingel Footwear, menjelaskan bahwa hadiah tersebut berawal dari kebiasaan Alfiera membeli produk Raingel dan membagikannya di media sosial.

“Awalnya Alfiera cuma beli produk kami, lalu dia spill iseng di medsos. Ternyata banyak yang ikut beli. Penjualan naik, engagement rate kami juga melonjak. Makanya kami kasih hadiah spesial satu truk sepatu,” ungkap Jon.

Alfiera sendiri diketahui menyukai berbagai model sepatu, terutama flat shoes yang sering ia gunakan untuk berolahraga bersama sang suami.

Raingel Footwear pun menilai bahwa gaya Alfiera yang santai dan dekat dengan anak muda sesuai dengan identitas brand mereka.

Raingel Footwear saat ini menawarkan beragam produk, di antaranya Contempora, Bigmax, Evo Speed, Umbrela, Fort, Vira, hingga Lexus. Harga produk yang bervariasi menjadikan Raingel digemari banyak kalangan, terutama Gen Z.

Menurut Jon, kolaborasi dengan Alfiera pada dasarnya terjadi secara natural.

“Awalnya murni ketidaksengajaan karena dia spill produk kami. Tapi ternyata Alfiera memang dikenal luas dan punya pengaruh besar. Jadi kami lihat ini sebagai momen yang tepat,” jelasnya.