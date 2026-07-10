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JPNN.com - Politik - Legislatif

Alfons Manibui DPR Apresiasi Percepatan Implementasi B50, Perkuat Kemandirian Energi Nasional

Jumat, 10 Juli 2026 – 17:24 WIB
Alfons Manibui DPR Apresiasi Percepatan Implementasi B50, Perkuat Kemandirian Energi Nasional - JPNN.COM
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus mempercepat implementasi mandatori Biodiesel B50.

Menurutnya, tahapan implementasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Alfons menilai setelah peluncuran nasional B50 oleh Presiden Prabowo Subianto, fokus pemerintah kini bergeser pada keberhasilan implementasi di lapangan.

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Hal tersebut penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal, baik dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM maupun memperkuat ketahanan energi nasional.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga awal Juli 2026 sebanyak 57,6 persen SPBU Biosolar telah menyalurkan B50.

Pemerintah juga memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha untuk menyelesaikan distribusi B40 sebelum implementasi penuh B50 secara nasional mulai 1 Oktober 2026.

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Alfons menambahkan implementasi B50 juga mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat melalui upaya menjaga ketersediaan bahan bakar yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel akan membuka peluang usaha yang makin prospektif bagi jutaan petani kelapa sawit, meningkatkan permintaan CPO dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sentra perkebunan sawit.

Alfons Manibui mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus mempercepat implementasi mandatori Biodiesel B50.

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TAGS   DPR RI  Alfons Manibui DPR  B50  kemandirian energi 
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