Alfons Manibui: Penurunan Harga BBM Nonsubsidi Bermanfaat Nyata Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kabar baik yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi.

Alfons mengatakan penurunan harga BBM nonsubsidi akan membantu menekan biaya transportasi, distribusi barang, dan biaya operasional berbagai sektor usaha. Dampak positif tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat ketika kondisi pasar energi global membaik. Penurunan harga BBM nonsubsidi tentu akan membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi beban biaya operasional sehari-hari," ujar Alfons.

Dia menilai manfaat kebijakan tersebut akan semakin terasa di wilayah yang memiliki biaya logistik relatif tinggi, termasuk kawasan Indonesia Timur. Efisiensi biaya energi diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang, memperkuat aktivitas perdagangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Alfons, keberhasilan kebijakan energi harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga pasokan energi nasional sekaligus memastikan keterjangkauan harga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.

"Kami berharap kebijakan seperti ini terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah timur. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang menjaga keterjangkauan energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu.(fri/jpnn)