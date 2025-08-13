Alfursan Travel Menghadirkan Beragam Program Unggulan Umrah

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Alfursan Safarindo Wisata, dengan brand Alfursan Travel penyedia layanan perjalanan umrah dan wisata halal di Indonesia.

Alfursan Travel siap menjadi mitra perjalanan terpercaya bagi jamaah, agen travel, perusahaan, maupun komunitas yang mengutamakan kualitas dan ketenangan dalam perjalanan.

Dipimpin oleh Rudianto Prasetiadi, Alfursan Travel berkantor di Jalan Tebet Timur Raya No. 9, Lantai 4, Jakarta 12980, dan telah mengantongi izin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) No. 02490009503790002.

Mengusung visi 'Menjadi world class travel agent yang melayani customer dengan sepenuh hati', Alfursan Travel melayani dua segmen utama, B2C dan B2B, dengan standar pelayanan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman bermakna bagi jamaah maupun mitra bisnis.

Untuk pasar B2C, Alfursan Travel menghadirkan beragam program unggulan berupa Umroh Reguler, Umroh Plus Dubai, Umroh Plus Turki, dan Umroh Plus Al Aqsho.

Sementara di segmen B2B, Alfursan Travel menyediakan layanan pengurusan visa dan Land Arrangement di berbagai destinasi internasional

“Bagi kami, perjalanan umroh bukan sekadar keberangkatan, melainkan rangkaian pengalaman ibadah yang harus berjalan lancar, nyaman, dan penuh makna. Kami memastikan setiap detail perjalanan terjaga, dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air," ujar Rudianto Prasetiadi.(chi/jpnn)