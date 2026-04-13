Alhamdulillah, 15.000 Paket Sembako dari Indonesia Tiba di Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dari masyarakat Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah diterima oleh masyarakat Gaza, Palestina.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya kemanusiaan untuk membantu warga yang terdampak krisis berkepanjangan di wilayah tersebut.

Masyarakat Gaza dilaporkan menyambut bantuan itu dengan penuh haru dan rasa syukur. Paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi yang sulit.

Sebelumnya, bantuan tersebut telah dilepas secara resmi oleh pimpinan Baznas pada Februari 2026 sebagai wujud komitmen solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina.

Sekretaris Utama Baznas RI sekaligus Sekretaris Satgas Palestina, Subhan Cholid, menyampaikan rasa syukur atas tersalurkannya bantuan tersebut dengan lancar.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses pengiriman dan koordinasi lintas negara yang panjang, bantuan yang berasal dari masyarakat Indonesia akhirnya tiba dan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Gaza,” ujar Subhan dalam keterangannya, Senin (13/4).

Dia menjelaskan, proses distribusi bantuan melibatkan kerja sama dengan mitra internasional guna memastikan penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Bantuan tersebut adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera kami distribusikan secara bertanggung jawab melalui mitra terpercaya di lapangan,” katanya.