Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Alhamdulillah, 15.000 Paket Sembako dari Indonesia Tiba di Gaza

Senin, 13 April 2026 – 15:40 WIB
Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dari masyarakat Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah diterima oleh masyarakat Gaza, Palestina.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya kemanusiaan untuk membantu warga yang terdampak krisis berkepanjangan di wilayah tersebut.

Masyarakat Gaza dilaporkan menyambut bantuan itu dengan penuh haru dan rasa syukur. Paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi yang sulit.

Sebelumnya, bantuan tersebut telah dilepas secara resmi oleh pimpinan Baznas pada Februari 2026 sebagai wujud komitmen solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina.

Sekretaris Utama Baznas RI sekaligus Sekretaris Satgas Palestina, Subhan Cholid, menyampaikan rasa syukur atas tersalurkannya bantuan tersebut dengan lancar.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses pengiriman dan koordinasi lintas negara yang panjang, bantuan yang berasal dari masyarakat Indonesia akhirnya tiba dan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Gaza,” ujar Subhan dalam keterangannya, Senin (13/4).

Dia menjelaskan, proses distribusi bantuan melibatkan kerja sama dengan mitra internasional guna memastikan penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Bantuan tersebut adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera kami distribusikan secara bertanggung jawab melalui mitra terpercaya di lapangan,” katanya.

TAGS   Bantuan Kemanusiaan  paket sembako  Gaza  Baznas 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp