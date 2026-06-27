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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alhamdulillah, 184.322 Jemaah Haji dan Petugas Sudah Kembali ke Tanah Air

Senin, 29 Juni 2026 – 01:01 WIB
Alhamdulillah, 184.322 Jemaah Haji dan Petugas Sudah Kembali ke Tanah Air - JPNN.COM
Sekitar 90 persen atau 184.322 jemaah haji Indonesia dan petugas sudah kembali ke Tanah Air. Foto: Dok. Humas Kemenhaj

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mencatat sekitar 90 persen jemaah haji beserta petugas telah kembali ke Tanah Air saat memasuki hari operasional penyelenggaraan ibadah haji ke-69.

Meski sebagian besar jemaah telah tiba, seluruh petugas haji tetap memberikan layanan penuh hingga kepulangan kloter terakhir.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan hingga hari ke-25 masa pemulangan, operasional kepulangan berjalan sesuai jadwal berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

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"Hingga hari operasional haji ke-69, sekitar 90 persen jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air. Namun, bagi kami pelayanan belum selesai. Seluruh petugas tetap siaga mengawal proses kepulangan hingga jemaah terakhir tiba dengan aman dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya," ungkap Maria Assegaff di Jakarta, Minggu (28/6).

Berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan total 103.687 jemaah dan 1.066 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang I mencapai 104.753 orang.

Sementara itu, melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 212 kloter yang membawa 81.315 jemaah dan 848 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang II mencapai 82.163 orang.

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Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter telah tiba di Indonesia dengan 182.435 jemaah dan 1.887 petugas, atau total 184.322 orang yang telah kembali ke Tanah Air.

Maria menegaskan Kemenhaj terus memastikan setiap tahapan kepulangan berjalan optimal, mulai dari keberangkatan dari Arab Saudi, kedatangan di debarkasi, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah agar jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan aman dan nyaman.

Sebanyak 90 persen atau 184.322 jemaah haji Indonesia dan petugas sudah kembali ke Tanah Air

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TAGS   Ibadah Haji  Jemaah Haji  haji  kemenhaj 
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