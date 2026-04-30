Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alhamdulillah, 3.144 Guru Honorer di Bandung Akhirnya Terima Gaji, Buruan Dicek

Kamis, 30 April 2026 – 18:45 WIB
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan soal gaji guru honorer. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan sebanyak 3.144 guru honorer sudah mendapatkan gajinya.

Sebelumnya, pembayaran honor sempat terhambat dikarenakan edaran Menteri PAN-RB.

Farhan menyampaikan bahwa pencairan tersebut merupakan bagian dari Honor Peningkatan Mutu (HPM) yang kini sudah memasuki tahap realisasi.

"Alhamdulillah, untuk HPM istilah kita, Honor Peningkatan Mutu ini sudah dicairkan. Mudah-mudahan sore ini semua sudah masuk ke rekening bank masing-masing," kata Farhan di Bandung, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, keterlambatan pembayaran terjadi karena proses administrasi yang cukup panjang. Pemkot Bandung harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah provinsi hingga pusat.

"Dirapel selama empat bulan karena kami harus mengeluarkan Perwal. Prosesnya lumayan panjang, harus ada persetujuan gubernur dan juga pemerintah pusat. Kemarin saya sudah tanda tangan, hari ini InsyaAllah cair," jelasnya.

Terkait nasib guru honorer ke depan, Farhan menyebut saat ini sudah ada Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang biasa menjadi dasar kebijakan lanjutan. Namun, evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala.

"Setiap akhir tahun kami harus revisi lagi, tergantung kemampuan fiskal," ucapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru honorer  wali kota BANDUNG Farhan  honorer  gaji guru honorer  honorer di bandung 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp