Alhamdulillah, BHR Ojol 2026 Cair, 850 Ribu Driver Dapat Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 850 ribu mitra pengemudi ojek online dipastikan akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) tahun 2026.

Rata-rata pengemudi ojol roda dua diproyeksi akan mendapat Rp150.000, dan pengemudi roda empat diperkirakan akan menerima BHR senilai Rp200.000.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan total alokasi dana BHR untuk sektor transportasi daring tahun ini melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp220 miliar.

Nilai tersebut mencatatkan kenaikan dua kali lipat dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya.

"Jumlah yang diberikan BHR 2026, mencakup 850 ribu mitra pengemudi, dengan nilai total Rp 220 Miliar dan ini dua kali tahun lalu," kata Airlangga di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Pemerintah mencatat pada tahun lalu, total nilai BHR yang disalurkan perusahaan aplikator hanya berada di kisaran Rp105 miliar hingga Rp110 miliar.

Adapun dua aplikator utama, yakni GoTo dan Grab, menjadi tulang punggung penyaluran dengan kontribusi masing-masing mencapai Rp100 miliar hingga Rp110 miliar.

Angka kontribusi kedua perusahaan ini meningkat dua kali lipat dari tahun lalu yang masing-masing hanya sebesar Rp50 miliar.