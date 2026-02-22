Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Alhamdulillah, Fariz RM Sudah Bebas

Minggu, 22 Februari 2026 – 21:08 WIB
Alhamdulillah, Fariz RM Sudah Bebas - JPNN.COM
Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior Fariz RM dikabarkan telah menghirup udara bebas seusai ditahan karena kasus narkoba.

Kabar itu dibenarkan oleh kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara kepada awak media pada Sabtu (21/2).

"Benar sudah menghirup udara bebas. Dia (Fariz RM) sudah bebas,” kata Deolipa.

Deolipa menegaskan bahwa proses pembebasan kliennya itu tidak melalui mekanisme khusus.

Dia menyebut tim hukum hanya mengikuti perhitungan waktu penahanan yang telah dijalani sang musikus.

"Kami hanya menggunakan ilmu tanggalan saja," tutur Deolipa.

Dia menyebut tim hukum hanya mengikuti perhitungan waktu penahanan yang telah dijalani sang musisi.

“Jadi, sudah bebas, kami hanya menggunakan ilmu tanggalan saja,” ujarnya.

Fariz RM resmi menghirup udara bebas seusai menjalani masa tahanan kasus narkoba.

