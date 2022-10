Alhamdulillah, Harga Cabai di Pasar Palembang Menurun

jpnn.com, PALEMBANG - Harga cabai di Pasar Tradisional Perumnas Sako, Palembang mengalami penurunan, Senin (24/10).

Sebelumnya harga cabai merah keriting Rp 50 ribu perkilogram, hari ini turun menjadi Rp 30 ribu.

Salah satu pedagang di pasar Saprial (48) menyebutkan harga beberapa komoditas cabai mengalami penurunan hingga hari ini.

“Cabai sudah mulai turun, cabai merah keriting Rp 30 ribu per kilo, cabai burung Rp 28 ribu per kilo, sedangkan cabai rawit Rp 30 per kilogramnya,” sebut Saprizal saat ditemui di tempat dagangannya.

Menurut Saprizal, penurunan harga cabai sudah terjadi sejak satu pekan dan daya beli masyarakat hingga saat ini masih stabil.

“Daya beli masyarakat ya segitu-gitu aja, biasanya kalau harganya turun karena panennya yang berlimpah tetapi mau harganya naik atau turun penjualan tetap sama tidak meningkat," kata Saprizal.

Tak hanya cabai, sejumlah komoditas bawang merah dan bawang putih juga mengalami penurunan.

“Kalau bawang merah Rp 30 per kilogram dan bawang putih Rp 28 per kilogram, harga bawang beberapa hari ini tetap stabil," jelas Saprizal. (mcr35/jpnn)